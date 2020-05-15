إماراتي يسمي ابنته لا تشلون هم

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلق مواطن إماراتي على ابنته اسم "لا تشلون هم " ،مقتبساً الاسم من مقولة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، "لاتشلون هم" التي وجهها لكل المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات الطيبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد_19) .

وكانت هذه الكلمات بلسماً لجميع الناس في الامارات حيث بثت في نفوسهم الطمأنينة والامان وعدم الخوف من فيروس كورونا.

وأوضح المواطن الإماراتي انه يحمد الله على تسمية ابنته بهذا الاسم .

وأضاف انه اذا لم يتم الموافقة على الاسم في الجوازات فالاسم عند صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، مؤكدا ان ابنته من اليوم اسمها لا تشلون هم.

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