وكيل وزارة الصحة يتفقد المرضى والخدمات بمستشفى عبيدالله

المصدر: دبي - البيان

في إطار سلسلة الزيارات الميدانية التي بدأها الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، للوقوف على كفاءة الجاهزية التشغيلية في المستشفيات وجهود الكوادر الطبية لتقديم العناية الطبية اللازمة لمرضى كوفيد19، تفقد سعادته مستشفى عبيدالله في إمارة رأس الخيمة يرافقه الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الإنسانية، حيث اطلعا على صحة المرضى وتلقيهم العناية الطبية اللازمة، وتوفر المعدات والمستلزمات الطبية والمخزون الدوائي الكافي.

وأثنى على جهود وعزيمة الكوادر الطبية بالمستشفى، مشيراَ إلى دورهم البارز والمؤثر في اجتياز أزمة كورونا.







صحة كوادر الوزارة أولوية

وتوجه سعادته ليطمئن شخصياً على صحة طبيبة الأسنان مهرة عبد الرحيم العوضي وتطور مراحل علاجها في المستشفى، عرفاناً وتقديراً لعطائها وتضحياتها أثناء تأدية مهمتها في خط الدفاع الأول، بعد إطلاعه على إصابتها بفيروس كورونا متأثرة بعدوى انتقلت إليها من أحد المرضى. حيث أكد سعادته أن الوزارة تعتز وتفخر بالكوادر الوطنية الطبية وتولي صحة موظفيها أولوية قصوى، بتوفير أفضل وسائل الحماية والوقاية من العدوى، معرباً عن تقديره لجهودها وتفانيها في عملها، لأنها تمثل قدوة وطنية تحتذى بالعطاء وحافزاً على العمل بإخلاص وولاء تلبية لنداء الواجب الوطني.

ومتمنياً الصحة والسلامة لها ولجميع أفراد الكادر الطبي بالدولة.



شكر للوكيل على الزيارة



وتقدمت الطبيبة مهرة العوضي بالشكر والتقدير إلى سعادة وكيل الوزارة على تكرمه بالزيارة التي أسعدتها ورفعت معنوياتها وحفزتها على مواصلة العمل بكل عزيمة وإصرار بعد الشفاء، موضحة أنها تلقت عناية طبية مميزة في المستشفى من خلال أحدث الأدوية وجرعات من العلاج بالخلايا الجذعية الذي تم ابتكاره في الدولة، وأنها لاتشكو من حمى أو ضيق نفس وفي طور الشفاء حاليا. ً مشيدة بجهود الكادر الطبي في مستشفى عبيدالله على تقديم الرعاية الصحية بكفاءة وإخلاص.

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