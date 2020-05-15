الإمارات الأولى عربياً والـ 18 عالمياً تحقيقاً للأمن الصحي خلال جائحة كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً والـ 18 عالميا بين دول المنطقة والعالم الأفضل في مواجهة جائحة كورونا «كوفيد-19»، الذي أودى بآلاف الأرواح وتخطى عدد المصابين بالفيروس حاجز 3 ملايين مؤخراً.

مركز أبحاث بريطاني رتب أكثر من 100 دولة في العالم من حيث فعاليتها في التعامل مع الفيروس.

وكشف التصنيف، الذي أصدره مركز الأبحاث البريطاني (Deep Knowledge Group (DKG، عن احتلال الإمارات المرتبة الأولى عربياً والـ 18 عالمياً بين الدول الأكثر كفاءة في تحقيق الأمن الصحي خلال الجائحة، فيما حلت الكويت ثانية عربياً والـ 24 عالمياً، بحسب صحيفة "القبس".

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