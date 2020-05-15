داوود الهاجري لـ«البيان»: افتتاح الحدائق في دبي على 3 مراحل

المصدر: دبي - وائل نعيم

كشف داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي لـ«البيان» أن البلدية ستقوم بإعادة فتح الحدائق على 3 مراحل. وقال إن بلدية دبي قررت إعادة تشغيل الحدائق العامة والمرافق الترفيهية واستعادة الخدمات من خلال مراحل متدرجة ومتتابعة، مع رصد ومتابعة دقيقة للتطورات، وتنفيذ خطط العمليات التشغيلية ولاستعادة الخدمة من خلال الجداول الزمنية بالتعاون مع الشركاء والمعنيين والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة، ودراسة المعطيات والمستجدات وتعليمات وقرارات هيئة الصحة وهيئة الأزمات والكوارث في دبي.

وأضاف أن العائدات من تطبيق التشغيل المرحلي المرن تتمثل في: إمكانية القياس والتقييم المستمر للوضع، والقدرة على المتابعة والسيطرة والاستجابة السريعة للمتغيرات، وتطبيق الاشتراطات والإجراءات الوقائية قبل إعادة التشغيل، إلى جانب استدامة المكتسبات من كل مرحلة، والقدرة على تحقيق مستويات سعادة الزوار والمواطنين والمقيمين، وخفض مستويات معدلات مخاطر انتشار العدوى من التشغيل الكثيف والمفاجئ للحدائق والمرافق الترفيهية.

المرحلة الأولى

وأوضح داوود الهاجري أن المرحلة الأولى من 12-18 مايو الجاري، وتتضمن افتتاح المضامير الخارجية والساحات العائلية، حيث تم افتتاح المضمار الخارجي في حدائق زعبيل، الصفا، البرشاء جنوب، والصفوح والمنخول والليسلي وحديقة ند الشبا 2، كذاك حديقة ند الشبا 4 والورود في ند الشبا 4، والطوار2 و3 وحديقة المسجد، إضافة إلى المزهر الأول 2و4 والقصيص 2 و3 وند الحمر وحديقة الورقاء الثانية1 كما تتضمن المرحلة الأولى افتتاح 72 ساحة عائلية.

المرحلة الثانية

وأوضح مدير عام بلدية دبي أن المرحلة الثانية ستبدأ في 18 مايو الجاري وتتضمن افتتاح 70 حديقة، وتشمل حدائق الأحياء والبحيرات، إضافة إلى ساحات جديدة لإدارة الصيانة في 34 موقعاً جاهزاً لم يتم استلامها، وكهف المعجزات والبيت الزجاجي في الحديقة القرآنية.

المرحلة الثالثة

وأشار داوود الهاجري إلى أن المرحلة الثالثة تبدأ في 25 من الشهر الجاري وتتضمن حدائق مشرف والممزر والخور وزعبيل والصفا. وأضاف أنه في هذه المرحلة هناك جاهزية كاملة على أعلى مستوى لفريق الإنقاذ والخطة التشغيلية.

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