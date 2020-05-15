«زايد العليا» ترصد 24 حالة أصحاب همم منذ بداية 2020

المصدر: أبوظبي - وام

رصدت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ممثلة في إدارة خدمات أصحاب الهمم 24 حالة إصابة جديدة، بإعاقات مختلفة، منهم 12 من العائلات المواطنة، و12 من عائلات المقيمين، بعد إجراء الكشف على 2492 حالة من المواليد الجدد على مستوى إمارة أبوظبي، ضمن «برنامج 3 /‏ 12» للكشف المبكر عن المواليد أصحاب الهمم في الإمارة، منذ بداية العام الحالي 2020 بما فيها فترة العمل «عن بعد».

وأوضحت المؤسسة أنه بذلك يصل مجموع الحالات التي تم اكتشافها منذ تطبيق البرنامج في أكتوبر 2018 - بعد إجراء الكشف على 11322 حالة - إلى 72 حالة، منهم 44 حالة من عائلات مواطنة، و28 حالة من عائلات مقيمين، موزعين بواقع 13 حالة إعاقة جسدية، و10 حالات إعاقة سمعية، و40 حالة إعاقة ذهنية، و9 حالات إعاقة متعددة. ‎ ‎

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