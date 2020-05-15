عالم أزهري يبتهل إلى الله من أجل الإنسانية

المصدر: القاهرة - وكالات

دعا د. أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، في يوم الصلاة من أجل الإنسانية، المبادرة التي أطلقها فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف مع قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، لرفع بلاء جائحة فيروس كورونا. وقال الشيخ أحمد كريمة: «لا إله إلا الله الحليم الكريم.. سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل برّ والسلامة من كل إثم.. لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته ولا همًّا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا رب العالمين». «اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد وآله، نستغفر الله العظيم.. اللهم إنك تحكم بين عبادك في ما كانوا فيه يختلفون لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان رب السموات السبع ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين.. اللهم كاشف الغم مفرج الهم مجيب دعوة المضطرين إذا دعوك.. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ارحمنا في حاجتنا بقضائها ونجاحها رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك».

دعاء

«سبحان الذي لبس العز وقال به، سبحان الذي تعطف بالمجد وتكرّم به.. سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه.. سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له.. سبحان ذي المنة والفضل.. سبحان ذي العز والكرم».

«نسألك يا الله يا رب الخلائق بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامات العامات التي لا يجاوزهن برٌّ ولا فاجر أن تصلي على محمد وآل محمد، اللهم صلِّ على آدم وشيث وإدريس ونوح وإبراهيم وإسحاق وإسماعيل». «صلِّ على يعقوب ويوسف والأسباط وعلى داوود وسليمان وعلى ذي الكفل واليسع.. صلِّ يا رب على موسى وهارون.. صلِّ على المسيح ابن مريم صلِّ على أنبيائك ورسلك». «اللهم اقضِ حوائجنا برفع جائحة كورونا عن العالم بقدرتك ومشيئتك عن المسلمين وغير المسلمين، عن العرب والعجم يا رب العالم بحق قولك أمّن يجيب المضطر إذا دعاه حقق يا ربنا الدعاء واستجب الرجاء».

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