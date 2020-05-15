ناعمة المنصوري: المبادرة تجسد رسالة الإمارات الحضارية

المصدر: دبي - البيان

أكدت ناعمة المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي أن مبادرة «صلاة من أجل الإنسانية» التي أطلقتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية تمثل دعوة أمل جديدة للبشرية جمعاء تحت مظلة الأخوة الإنسانية التي وحدت العالم على المحبة والتسامح لخير الإنسان.

وقالت في كلمة بهذه المناسبة إن هذه الدعوة الملهمة للبشرية تجسد رسالة الإمارات الحضارية للعالم وتعكس إيمان قيادتها الرشيدة الراسخ بوحدة المصير الإنساني والتضامن لخدمة بني البشر.

وأضافت أن توحيد العالم من أجل الصلاة للإنسانية يؤكد النجاح الكبير لمبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها بأبوظبي في لقاء تاريخي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وبرعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

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