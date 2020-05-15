«صحة دبي» تطلق حافلة متنقلة فائقة الإمكانات لفحص «كوفيد 19»

المصدر: دبي ـ البيان

في إطار الجهود الكبيرة لهيئة الصحة في دبي في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، ودعماً لما تقوم به الهيئة من فحوصات طبية استباقية، أطلقت هيئة الصحة بدبي، أمس، حافلة متنقلة لإجراء الفحوصات اللازمة لفيروس «كورونا»، وذلك بالتعاون مع شركة «نافكو وشيلدمي»، التي بادرت بتقديم الحافلة للهيئة، تعزيزاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي تنفذها.

وتعد حافلة (Covid 19)، من بين الأكثر تقدماً في هذا المجال من حيث تجهيزاتها وتقنياتها المتطورة، وتوافقها مع اشتراطات وبروتوكولات الفحص الطبي، ومعايير الأمن والسلامة المتوفرة لحماية الكوادر الطبية القائمة على عملية الفحص، وكذلك أفراد المجتمع المتعاملين مع الحافلة من أية احتمالات لنقل عدوى «كورونا».

وتستهدف الهيئة تسيير الحافلة لمناطق سكنات العمال على وجه التحديد، تزامناً مع قوافل الفحوصات الاستباقية لفيروس «كورونا» التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع مجموعة من المستشفيات الخاصة، وتركز فيها على الأماكن عالية الكثافة السكانية، إلى جانب التركيز على الفحوصات الخاصة بكبار السن وأصحاب الهمم، ومن تحول ظروفهم دون الوصول لمراكز الفحص المعتمدة في دبي. ووفقاً لإمكانات الحافلة المتنقلة وتجهيزاتها، فمن المتوقع إنجاز عملية الفحص الطبي لقرابة ألف شخص في اليوم الواحد، وهو رقم تعُده الهيئة مناسباً للخطوات الاستباقية والإجراءات الوقائية التي تتخذها لمكافحة «كورونا».

جهود

وأكد معالي حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن الجهود المشتركة والمتضافرة بين المؤسسات الصحية والشرطية والمجتمعية والجهات المعنية الحكومية والخاصة، هي التي تزيد من فاعلية التصدي لــ «كورونا»، وترفع من مستوى مواجهة الفيروس، وتجاوز ما جلبه من تحديات.

ونوّه معاليه، بأن توسيع نطاق الفحوصات الطبية وتسريع وتيرتها، وخاصة في أوساط المناطق عالية الكثافة، لاسيما مقرات سكن العمال، أسهم كثيراً في الحد من انتشار «كورونا»، كما عجَّل بعمليات الحجر الصحي للمشتبه في إصابتهم، وسرَّع بتقديم العلاج اللازم للمرضى.

وأشاد بالمبادرات المجتمعية والدعم المتواصل من جميع المؤسسات، ولاسيما القطاع الصحي الخاص والشركات ذات العلاقة، مثمّناً مبادرة شركة «نافكو وشيلدمي».

وقال المهندس خالد الخطيب، رئيس مجلس إدارة «نافكو وشيلدمي»: «إن مساهمة الشركة بهذه الحافلة تعبير عن شكرنا ورغبتنا في تعزيز الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة دبي ممثلة في هيئة الصحة في مواجهة جائحة «كورونا»، والحافلة تم تصميمها وتصنيعها بكل فخر في دولة الإمارات، وهي من الحلول المبتكرة في مجال الفحص المتنقل لفيروس (كوفيد 19)».

مميزات

أوضح خالد الخطيب: «أنه يمكن لالحافلة المتنقلة فحص ألف شخص يومياً وهي مزوّدة بالمستلزمات المطلوبة داخلياً وأنظمة قراءة بطاقة الهوية والتسجيل، كما يمكنها التنقل في المناطق السكنية بسهوله مع حماية كاملة للطاقم الطبي الداخلي من التعرض للاتصال المباشر مع المحيط الخارجي، وبالتالي حمايتهم من العدوى وإعطائهم الشعور بالأمان ».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز