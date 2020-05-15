برج خليفة يكتسي بشعار "صلاة من أجل الإنسانية"

اكتسى برج خليفة، أحد أبرز المعالم السياحية في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم، مساء أمس، بشعار "صلاة من أجل الإنسانية"، تزامناً مع المبادرة العالمية التي أطلقتها اللجنة الدولية العليا للأخوة الإنسانية للصلاة والدعاء من أجل أن يرفع الله وباء كورونا عن البشرية.
وأضاء برج خليفة في دبي بشعار اللجنة العليا للأخوة الإنسانية ووسم #prayforhumanity، موجِّهاً عبارات مشاركة وتضامن إلى العالم باللغتين: العربية والإنجليزية.
#برج_خليفة يكتسي بشعار #صلاة_من_أجل_الإنسانيةhttps://t.co/WdlCY1SQ9k#كورونا#كوفيد_19#خلك_في_البيت#ملتزمون_يا_وطن#البيان_أربعون_عاماً#البيان_القارئ_دائماً pic.twitter.com/qI42InVw7w— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 14, 2020