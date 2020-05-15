برج خليفة يكتسي بشعار "صلاة من أجل الإنسانية"

اكتسى برج خليفة، أحد أبرز المعالم السياحية في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم، مساء أمس، بشعار "صلاة من أجل الإنسانية"، تزامناً مع المبادرة العالمية التي أطلقتها اللجنة الدولية العليا للأخوة الإنسانية للصلاة والدعاء من أجل أن يرفع الله وباء كورونا عن البشرية.

وأضاء برج خليفة في دبي بشعار اللجنة العليا للأخوة الإنسانية ووسم #prayforhumanity، موجِّهاً عبارات مشاركة وتضامن إلى العالم باللغتين: العربية والإنجليزية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز