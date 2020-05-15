تأثير السعادة في الصحة النفسية في «متيمعين معاكم»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

طرح برنامج «متيمعين معاكم»، التابع لوزارة التربية والتعليم، عبر البث المباشر لإنستغرام، إدارة التدريب والتنمية المهنية، جلسة رمضانية بعنوان، «تأثير السعادة في الصحة النفسية»، وقدمها الدكتور عبد العزيز الحمادي مدير إدارة التلاحم الأسري في هيئة تنمية المجتمع في دبي، والدكتور جاسم المرزوقي استشاري العلاج النفسي بوزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وقالت خولة الحوسني مدير إدارة التدريب والتنمية المهنية في الوزارة: «إن جلسات متيمعين، تأتي للتواصل مع جميع فئات وشرائح المجتمع المحلي، ونشر ثقافة التعلّم والتطوير المستمر، ضمن برامج وخطط التوعية العامة للمجتمع المحلي، بعدة مجالات مختلفة، ثم نقوم بإطلاق الفعاليات والحملات والأنشطة الهادفة لنشر الثقافة المجتمعية، موضحة أن جلسة هذا الأسبوع، جاءت لتعزيز مفهوم السعادة في الوقت الحالي الاستثنائي، في نفوس المجتمع».

وطرحت الجلسة محاور رئيسة لمفهوم السعادة، وما مدى احتياج الإنسان لها، وما أهميتها، ووضحت الجلسة، المعنى الفلسفي والفسيولوجي والعقلي للسعادة، وما علاقة نقص هرمون السعادة بالمرض؟ وما العلاج؟ وما مفهوم السعادة ككيمياء جسدية؟.

وركزت الجلسة على أهمية الإحساس بالسعادة، وكيف ينعكس إيجابياً على صحة القلب، فالشعور بالسعادة، يقوى عضلة القلب، ويمنع خطورة الإصابة بالأزمات القلبية، وكما ركزت الجلسة على دور السعادة والنوم بشكل مريح، بعيداً عن الأرق، فالشخص الإيجابي، عادة ما لا يرهق ذاته في التفكير، والبقاء طوال الليل مستيقظاً، وبينت أهمية الشعور بالسعادة للتقليل من التوتر والقلق، ما يساعد على تهدئة الأعصاب وعضلات الجسم.

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