توقعات الطقس في الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: دبي - البيان

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم رطباً مع تشكل ضباب وضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحاً، وصحواً إلى غائم جزئياً، ويحتمل تكوُّن بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وفيما يلي بيان بحالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الأربعة المقبلة:

السبت

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب وضباب خفيف على بعض المناطق صباحاً خاصة غرباً - غائم جزئياً مع فرصة لتكون السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وعلى بعض المناطق الداخلية يصاحبها سقوط الأمطار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأحد

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب وضباب خفيف على بعض المناطق صباحاً غرباً - غائم جزئياً مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وعلى بعض المناطق الجنوبية يصاحبها سقوط الأمطار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الاثنين

الطقس: رطب على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحاً خاصة غرباً - صحو إلى غائم جزئياً ويحتمل تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: صحو إلى غائم جزئياً ويحتمل تكون بعض السحب الركامية على الجبال شرقاً بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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