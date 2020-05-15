300 صورة توثق مشاركة «دوريات الخيالة» بالتعقيم

المصدر: دبي - البيان

أعلن العميد خبير محمد عيسى العظب مدير مركز شرطة الخيالة في شرطة دبي، عن أسماء الفائزين في مسابقة خيالة خط الدفاع الأول التصويرية، التي انطلقت فعالياتها مع بدء التعقيم الوطني في إمارة دبي، وتطبيق الإجراءات الاحترازية في سبيل مكافحة فيروس «كورونا». وأكد العميد العظب، أن المسابقة شهدت مشاركة كبيرة من قبل أفراد المجتمع، وصلت إلى 300 صورة مُلتقطة لدوريات الخيالة، في عدة أحياء سكنية على مستوى إمارة دبي، مشيراً إلى أن لجنة خاصة في الشرطة، اختارت أجمل 3 صور مُلتقطة، وحرصت على تكريم الفائزين بها، مثمناً المشاركة الفاعلة لكافة أفراد المجتمع في المسابقة، على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي حازت على أكثر من 9 آلاف إعجاب.

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