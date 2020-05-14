عائلة إماراتية تدعم خط الدفاع الأول بمركبة إسعافية كاملة التجهيزات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة تراحم الخيرية تقديم عائلة إماراتية من دبي دعماً لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، عبارة عن مركبة إسعاف بكامل تجهيزاتها تعزيزاً للجهود الوقائية والتدابير الاحترازية التي تعكف عليها الدولة حالياً حفاظاً على الصحة والسلامة العامة.

وأكد أمين يوسف الخاجة، المدير العام وعضو مجلس إدارة مؤسسة تراحم الخيرية، أن تبرع المجموعة الإماراتية يقدِّم صورة مشرفة للعالم لتكاتف أبناء الإمارات والتفافهم حول وطنهم وقيادتهم الرشيدة في الأزمات والطوارئ، وأنهم جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد.

وقال إن هذا الدعم هو من المهمات الوطنية التي يجب علينا القيام بها في هذا الظرف الدقيق، لنثبت للعالم أن لدينا الجاهزية للتعامل مع هذا التحدي بكل جدية وكفاءة وحرص.

من جهته، ثمّن خليفة الدراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ما أظهره عدد من الأسر الإماراتية من مواقف وطنية رائدة لتشديد الإجراءات الوقائية الاحترازية لدرء وباء كورونا، موضحاً أن هذا الدعم يُظهر مدى التكاتف المجتمعي والتراحم الذي يملأ قلوب الإماراتيين.

ووجّه الدراي الشكر لمجلس إدارة مؤسسة تراحم الخيرية وكل العاملين بها على مجهوداتهم الخيّرة وأعمالهم الرائدة في ميدان الدعم المجتمعي ومساندتهم لكل الأعمال التي يعود نفعها على أفراد المجتمع.ش

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