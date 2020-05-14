رئيس بعثة الجامعة العربية في روما: الإمارات نموذج عالمي يحتذى في العمل الإنساني

المصدر: وام

ثمنت السفيرة إيناس مكاوي رئيس بعثة جامعة الدول العربية في روما والفاتيكان الدور الإنساني الذي تقوم به دولة الامارات العربية المتحدة، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد وما تقوم به من إرسال مساعدات للدول التي تشهد أزمات اقتصادية وعانت أكثر بعد تفشي هذا الفيروس أو تعاني من نقص في المواد الطبية والصحية اللازمة لمواجهة الوباء.

وقالت مكاوي - في تصريح لوكالة أنباء الامارات عبر الهاتف بمناسبة "يوم زايد للعمل الإنساني" الذي يصادف 19 رمضان من كل عام: إن دولة الامارات كانت في مقدمة الدول التي استجابت للمبادرة التي قام مجلس السفراء العرب في روما بإطلاقها تحت اسم المبادرة العربية للتضامن مع إيطاليا، حيث وصلت من دولة الإمارات تضامنا مع الحملة طائرة مساعدات وجاءت محملة بأجهزة وأدوية وإسعافات واحتياجات طبية كانت المستشفيات في إيطاليا في حينها في أشد الاحتياج إليها.

وأضافت أن دولة الإمارات ومنذ تأسيسها وحتى الان وهي تسير على هذا النهج الذي وضعه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ودعمها للقيم الإنسانية النبيلة الراسخة التي تركها المغفور له، وقيم العطاء والإيثار وفعل الخير.

وأوضحت مكاوي أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان هو رمز للعمل الإنساني لما قدمه من مبادرات لخدمة الإنسانية.

ونوهت بأن دولة الامارات أصبحت نموذجا عالميا يحتذى به في الانسانية والتعاطف والتكاتف من أجل حماية الإنسان وأينما كان وأصبحت تسجل مسارا يحتذى في مجال العمل الإنساني والتنموي.

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