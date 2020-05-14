بلدية دبي تعيد افتتاح الحدائق على 3 مراحل

المصدر: دبي - وائل نعيم

كشف داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي، لـ"البيان"، أن البلدية ستعيد فتح الحدائق على 3 مراحل.

وقال الهاجري إن بلدية دبي قررت إعادة تشغيل الحدائق العامة والمرافق الترفيهية واستعادة الخدمات من خلال مراحل متدرجة ومتتابعة، مع رصد ومتابعة دقيقة للتطورات، وتنفيذ خطط العمليات التشغيلية، واستعادة الخدمة من خلال الجداول الزمنية، بالتعاون مع الشركاء والمعنيين، والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة، ودراسة المعطيات والمستجدات وتعليمات وقرارات هيئة الصحة بدبي وهيئة الأزمات والكوارث في دبي.

وأضاف أن العائدات من تطبيق التشغيل المرحلي المرن تتمثل في إمكانية القياس والتقييم المستمر للوضع، والقدرة على المتابعة والسيطرة والاستجابة السريعة للمتغيرات، وتطبيق الاشتراطات والاجراءات الوقائية قبل إعادة التشغيل، إلى جانب استدامة المكتسبات من كل مرحلة، والقدرة على تحقيق مستويات سعادة الزوار والمواطنين والمقيمين، وخفض مستويات معدلات مخاطر انتشار العدوى من التشغيل الكثيف والمفاجئ للحدائق والمرافق الترفيهية.

المرحلة الأولى

وأوضح داوود الهاجري أن المرحلة الأولى 12-18 الشهر الجاري، وتتضمن افتتاح المضامير الخارجية والساحات العائلية، إذ تم افتتاح المضمار الخارجي في حدائق زعبيل، والصفا، والبرشاء جنوب، والصفوح والمنخول والليسلي وحديقة ند الشبا 2، وكذاك حديقة ند الشبا 4 والورود في ند الشبا 4، والطوار 2و3 وحديقة المسجد، إضافة إلى المزهر الأول 2و4 والقصيص 2و3 وند الحمر وحديقة الورقاء الثانية 1، كما تتضمن المرحلة الأولى افتتاح 72 ساحة عائلية.

المرحلة الثانية

وأوضح المدير العام لبلدية دبي أن المرحلة الثانية ستبدأ في 18 الشهر الجاري، وتتضمن افتتاح 70 حديقة، وتشمل حدائق الأحياء والبحيرات، إضافة إلى ساحات جديدة لإدارة الصيانة في 34 موقعاً جاهزة لم يتم تسلُّمها، وكهف المعجزات والبيت الزجاجي في الحديقة القرآنية.

المرحلة الثالثة

وأشار داوود الهاجري إلى أن المرحلة الثالثة تبدأ في 25 الشهر الجاري، وتتضمن حدائق مشرف والممزر والخور وزعبيل والصفا.

وأضاف: "في هذه المرحلة هناك جاهزية كاملة على أعلى مستوى لفريق الإنقاذ والخطة التشغيلية".

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