إعلان الفائزين في مسابقة «أفضل مرتل للقرآن الكريم»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مساء أمس الأول، نتائج مسابقة «أفضل مرتل للقرآن الكريم»، والتي نظمها عن بعد، نادي تراث الإمارات، في الفترة من الـ 10 وحتى الـ 18 من شهر رمضان المبارك، وجرت منافساتها في 7 جولات، لفئتي شباب القرآن الكريم، وأشبال القرآن الكريم، بمشاركة 47 مرتلاً من مواطني الدولة والمقيمين من مختلف الدول العربية والإسلامية.

وأكد علي عبد الله الرميثي، المدير التنفيذي للدراسات والإعلام في نادي تراث الإمارات، رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة، أن إدارة نادي تراث الإمارات، حرصت على إقامة المسابقة لهذا العام، بالرغم من الظروف التي تشهدها الدولة، وذلك حتى لا ينقطع تشجيع الشباب والأشبال للإقبال على كتاب الله، وتدبر معانيه، وتحسين تلاوته وتجويده. كما أشار الرميثي إلى أهمية مثل هذه المسابقات، التي تتسق مع رسالة نادي تراث الإمارات، في الاهتمام بالنشء والشباب، ونشر القيم السمحة والعادات الأصيلة بينهم، حيث يعد إحياء ليالي الشهر الفضيل بالذكر والتلاوة، جانباً مهماً في إرث الشخصية الإماراتية، قديماً وحديثاً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز