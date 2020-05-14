بلدية رأس الخيمة تطلق خدمات إلكترونية جديدة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

أعلنت دائرة بلدية رأس الخيمة عن تحويل جميع خدمات قطاع الأراضي وقطاع الشؤون الفنية، وخدمات قسم الأملاك وخدمات إدارة الصحة العامة، إلى إلكترونية، ضمن المرحلة الأولى، تزامناً مع استراتيجية إمارة رأس الخيمة للتحول الإلكتروني والذكي، وتسهيل تقديم الخدمات لشرائح المجتمع المختلفة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، ضمن جودة عالية في الوصول لخدمات دائرة البلدية، وبكل سهولة ويسر وبوقت قياسي.



وأكد منذر محمد بن شكر الزعابي مدير عام بلدية رأس الخيمة: «إن الدائرة تعمل بكل إمكاناتها لإسعاد المتعامل، وتوفير احتياجاته الخدمية بكل يسر وسرعة، وتسعى أيضاً إلى تحقيق التميز المنشود في الخدمات، التي تقدمها الدائرة، وتفعيل التواصل المستمر مع الجمهور».



وأشار إلى أن المرحلة الأولى شهدت تحويل كل الخدمات إلى خدمات إلكترونية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لحكومة رأس الخيمة www.rak.ae وموقع دائرة بلدية رأس الخيمة www.mun.rak.ae، لافتاً إلى أن الدائرة تدرس حالياً إطلاق المرحلة الثانية من المشروع، والتي ستتضمن خرائط مكانية وخدمات إلكترونية وذكية مترابطة بين الإدارات، وكذلك سيتم إعادة هيكلة بعض الخدمات لتحسين جودتها ولتقديم خدمة متميزة للمتعاملين، بما يتناسب مع متطلبات التحول الإلكتروني والذكي.



وأضاف الزعابي: «تسعى البلدية إلى تسهيل حصول المتعاملين على الخدمات بصورة مباشرة وسريعة، وعلى مدار 24 ساعة، وتحقيق متطلبات المتعاملين بوسائل وآليات مبتكرة، يكون فيها المتعامل هو محور اهتمام دائرة البلدية والركيزة الأساسية لخدماتها ومبادراتها، التي تستهدف من خلالها تلبية احتياجات وتطلعات كل فئات المتعاملين وتحقيق سعادتهم، وهو الأمر الذي يرتبط ارتباطاً نوعياً بإطار عمل السعادة وجودة الحياة».

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