3.8 ملايين درهم من «دبي الإسلامي» لـ «أم القيوين الخيرية»

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

قدم بنك دبي الإسلامي، تبرعاً بمبلغ 3 ملايين و800 ألف درهم، من أموال زكاة المال، لجمعية أم القيوين الخيرية، وذلك لتعزيز عملها الخيري في دعم المستحقين من الفقراء والمحتاجين من الأسر المتعففة من المواطنين والمقيمين. وذلك انطلاقاً من تعاليم وسماحة الدين الإسلامي، وحثه على مساعدة الفقراء والمساكين والأسر المتعففة.



وقال الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس مجلس إدارة جمعية أم القيوين الخيرية: «إن بنك دبي الإسلامي، يعد إحدى البوابات الرئيسة التي تحرص دائماً على دعم ومساندة العمل الإنساني والخيري، الذي تقوم به الجمعيات الخيرية في الدولة».



دعم



ومن جانبه، أعرب عيسى علي بولحيول المدير العام لجمعية أم القيوين الخيرية، عن شكره وامتنانه على هذا التبرع السخي من البنك، لصالح الأسر المتعففة، مشيراً إلى عمق العلاقة بين جمعية أم القيوين الخيرية، وبنك دبي الإسلامي، والتي من شأنها دعم العمل الخيري والاجتماعي بالدولة، كما بيّن أن الجمعية تسعى إلى لمس حاجات المحتاجين، سواء من المواطنين أو المقيمين، وتحرص على توزيع الزكاة، وذلك حسب الكشوف المعدة للحالات المستحقة.

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