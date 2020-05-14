23.5 مليون درهم إيرادات صندوق الزكاة خلال 3 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

بلغت إيرادات صندوق الزكاة في الربع الأول من العام الجاري 23 مليوناً و589 ألفاً و52 درهماً، بنسبة زيادة تبلغ 16% بالمقارنة مع إيرادات نفس الفتـرة من عام 2019.

وأشار الدكتور عبدالرحمن الحمادي مدير إدارة خدمات المزكين وتنمية الإيرادات بصندوق الزكاة إلى أن الصندوق من خلال الخدمات وقنوات التحصيل وإتاحتها للجمهور، والاستفادة من التطور التقني، استطاع الوصول إلى أكبر شريحة من المزكين، وقدم لهم الخيارات المتنوعة، لأداء واحتساب الزكاة، وهو ما توضحه الأرقام والبيانات الإحصائية.



وبلغ عدد المزكين الذين أسندوا للصندوق مهمة توزيع أموال زكاتهم من خلال قنوات الدفع التي بلغت 37 قناة دفع 16859 ألف مزكٍ من خلال مختلف قنوات تحصيل الزكاة تصدرتها الإيرادات من خلال كبار المحسنين «زكاة موجهة» وقد بلغت الزكوات الموجهة من كبار المحسنين 15 مليوناً و255 ألفاً و427 درهماً، وهي إحدى الخدمات الرائدة التي يتميز بها صندوق الزكاة.



وأشار الحمادي إلى أن المزكي يستطيع أن يدفع زكاته بكل سهولة ويسر، وضمن خطوات واضحة ومختصرة من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق www.zakatfund.gov.ae باستخدام البطاقات الائتمانية، وأيضاً من خلال بوابات الحكومات الإلكترونية، في البوابة الرسمية لحكومة الإمارات، وبوابة حكومة أبوظبي الإلكترونية، والبوابة الرسمية لحكومة دبي، كما يتم من خلال الخدمات والقنوات الأخرى التي يوفرها الصندوق، مثل: المحصل الإلكتروني، وجهاز التحصيل عن طريق البطاقة البنكية وبرنامج «زكاة فون»، بالإضافة إلى دفع الزكاة عبر الهاتف المحمول، وخدمة الرسائل النصية القصيرة SMS، وغيرها من الوسائل التي من شأنها تيسير عملية الزكاة.

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