الخدمات العلاجية الخارجية توسع نطاق الخدمات المقدمة من المركبة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى المنشآت التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، عن إطلاق خدمات جديدة ضمن الخدمات المقدمة للمراجعين داخل مركباتهم وهي خدمة استشارة الطبيب وسحب الدم وتطعيم الكبار وذلك في مراكز صحية مختارة بأبوظبي والعين ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

تتيح هذه الخدمة للمراجعين إمكانية الحصول على الرعاية الصحية اللازمة دون الحاجة للنزول من المركبة، حيث يقوم المراجع بالاتصال على أرقام المركز المخصص قبل الذهاب أو عند الوصول ويقوم فريق الاتصال بالمركز بتقييم الحالة ومن ثم تسجيله ومن ثم إرسال الطاقم الطبي اللازم لتقديم الخدمة.

وقال الدكتور عمر الجابري المدير التنفيذي الطبي بالخدمات العلاجية الخارجية- صحة: "أطلقنا مؤخراً خدمة تطعيم الأطفال من المركبة التي لاقت اقبالاً واستحساناً كبيراً من المراجعين، حيث بلغ مجموع الأطفال الذين تم تطعيمهم من المركبة حوالي 4392طفلاً. واليوم نعلن عن توسيع هذه الخدمات لتشمل سحب الدم للفحوصات المخبرية وتطعيمات الكبار والاستشارات الطبية للحالات الملائمة التي لا تحتاج إلى كشف سريري من شتى التخصصات المتوفرة في المركز".

وأضاف: "وتأتي هذه الخطوة في إطار سعينا المستمر لتقديم الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع في بيئة آمنة خالية من المخاطر في ظل الظروف الراهنة وفي أجواء تشعرهم بالراحة والطمأنينة".

وتتوفر هذه الخدمة في مراكز صحية مختارة يبلغ عددها 10 مراكز صحية في أبوظبي، وهي مراكز البطين والزعفرانة والمشرف والمقطع ومدينة محمد بن زايد ومدينة خليفة وبني ياس والباهية والفلاح والسمحة و10 مراكز صحية في العين هي مراكز عود التوبة والهيلي ومزيد ونعمة والجاهلي واليحر والقوع والمويجعي والطوية والهير.

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