هيئة رأس الخيمة للمواصلات تخصص مركبات لنقل المتعافين من كورونا

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

أعلنت هيئة رأس الخيمة للمواصلات، اليوم، عن تخصيص مركبات مجهزة لنقل المتعافين من مواقع الحجر الصحي في إمارة رأس الخيمة إلى منازلهم داخل وخارج الامارة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة متمثلة في مستشفى ابراهيم عبيدالله، ويأتي ذلك ضمن مبادراتها المجتمعية ومسؤوليتها الوطنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأكد المهندس اسماعيل حسن البلوشي مدير عام الهيئة، أن توفير عمليات النقل الآمنة للمتعافين تأتي في إطار جهود الهيئة الهادفة لتعزيز ودعم جهود خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أنه تم تخصيص خطاً ساخناً مع فريق إدارة الطوارئ والأزمات في الهيئة لنقل الحالات المتعافية بشكل يومي أو عند الحاجة، حيث اتخذت الهيئة جميع الاجراءات الاحتياطية اللازمة لضمان سلامة السائقين والركاب كما تم تزويد المركبات بالعوازل البلاستيكية واخضاع المركبات لعمليات التعقيم اليومية بعد كل رحلة.

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