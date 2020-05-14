"الاتحادية للهوية والجنسية" تدعو متلقي خدماتها الذكية لتحديث بياناتهم

المصدر: وام

دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية متلقي خدماتها عبر منصتها الذكية من أفراد ومؤسسات إلى تحديث البيانات الخاصة بهم للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة وذلك في سياق التجهيزات اللازمة لإطلاق الملف الرقمي والذي يعتبر المرجع الأساسي في جميع الخدمات الحكومية.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى ضرورة أن تكون البيانات الشخصية المقدمة من قبل متلقي الخدمة صحيحة لضمان جودتها لأنها تعتبر المرجع الأساسي في بناء الملف الرقمي الخاص بالشخص والذي شرعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالتعاون مع شركائها في تنفيذه اعتباراً من العام الحالي 2020 وفقاً لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي قائم على المعرفة والابتكار ودمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية وتطويع التقنيات والأدوات التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة لخدمة المجتمع وتحقيق السعادة والرفاهية لأفراده.

وأكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في بيانها على جاهزية البنية التحتية المؤسسية بما يخدم سهولة تحديث البيانات الخاصة بمتلقي الخدمة كما أكدت على الالتزام القانوني المنوط بمتلقي الخدمة في الادلاء ببيانات صحيحة وفقاً للنظم النافذة في هذا الشأن.

كما نوهت بضرورة استخدام التطبيقات الالكترونية لتلك الغاية من خلال زيارة موقعها الالكتروني www.ica.gov.ae او Smartservices.ica.gov.ae ومن خلال تطبيقها الذكي المتوفر على متجر التطبيقات بحيث يتم مراجعة كافة البيانات والتأكد من صحتها حتى يتسنى للهيئة تقديم افضل الخدمات للمتعاملين.

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