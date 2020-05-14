وزارة الصحة تعدل مهلة تجديد خدماتها 3 أشهر وتعلق غرامات التأخير

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تعديل مهلة تجديد خدماتها لمدة 3 أشهر، وبالتالي تعليق الغرامات المالية الناجمة عن التأخير.

وقالت الوزارة إنه ولضمان استمرارية تقديم الخدمات الحكومية تعلن وزارة الصحة ووقاية المجتمع استمرارية تمديد تجديد الخدمات المقدمة في الوزارة خلال المهلة المسموحة (3 أشهر) اعتباراً من 1 مارس وحتى 31 مايو.

واعتبار هذه الفترة بمثابة فترة إعفاء من أية رسوم او غرامات مترتبة خلال فترة التأجيل على أن يتم المبادرة بالبدء في التجديد اعتبارا من 1 يونيو 2020.

وسيحتسب تاريخ تجديد أي ترخيص تم انتهائه خلال المهلة المذكورة اعتباراً من 1 يونيو 2020 ولمدة عام وذلك بعد استيفاء الرسوم.

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