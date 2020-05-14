خليفة سات يلتقط صورة لميلانو المزدحمة وهي فارغة أثناء تعليق الحركة

المصدر: دبي - البيان

أطلق مركز محمد بن راشد للفضاء صورة التقطت من الفضاء لأحياء منطقة دومو دي ميلانو في مدينة ميلانو في إيطاليا، يظهر فيها أحد المدن الأكثر ازدحاماَ إلى شوارع فارغة من المارّة وأحياء خاوية أثناء فترة تعليق الحركة لمجابهة وباء كورونا.

التقط القمر الاصطناعي "خليفة سات" هذه الصور أثناء فترة حظر التجوال في عموم أنحاء إيطاليا في إطار الجهود المُضنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجدـ. حيث سارعت إيطاليا لاحتواء المرض وفرض قيود على الحركة والتنقل والاختلاط بشكل تدريجي وأعلنت إغلاقًا كاملًا في 10 مارس وتم إتباع إجراءات وقائية صارمة وفرض حجر صحي كامل على البلاد.

الجدير بالذكر أن القمر الاصطناعي «خليفة سات» يمتلك خمس براءات اختراع وتم تصنيعه بالكامل في مختبرات تقنيات الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء على أيدي مهندسين إماراتيين بنسبة 100%؛ حيث يعد أكثر الأقمار الاصطناعية تطوراً في فئته على مستوى العالم، وهو مخصص لأغراض مراقبة ورصد الأرض، ويوفر خدمات تنافسية في قطاع الصور الفضائية على مستوى العالم، وتستخدم صوره في مجموعة متنوعة من متطلبات التخطيط المدني والتنظيم الحضري والعمراني، كما يساهم في رصد التغيرات البيئية ودعم الجهود العالمية في الحفاظ على البيئة.

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