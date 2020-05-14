شرطة دبي تضبط 242 متسولاً وبائعاً جائلاً منذ انطلاق حملة "كافح التسول"

المصدر: دبي - البيان

في إطار حملة "كافح التسول" التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي منذ بداية شهر رمضان الجاري، بالتعاون مع الشركاء بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر "التسول" والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، تم ضبط 242 متسولاً وبائعاً جائلاً من جنسيات مختلفة، وذلك منذ بداية الحملة الى الآن.

وقال العقيد عبد الله علي سالم، مدير إدارة المتسللين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن تكثيف الدوريات في مختلف مناطق الإمارة، أدى إلى ضبط 242 متسولاً وبائعاً جائلاً منهم 143 من الرجال و21 من النساء و 78 بائعاً جائلاً منذ انطلاق الحملة.

وأوضح العقيد علي سالم، أن الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية قامت بوضع خطة أمنية متكاملة لمكافحة التسول بالتعاون مع الشركاء، وتكثيف الدوريات في الأماكن المتوقع تواجد المتسولين بها، مشيراً إلى أن التسول يرتبط بسلوكيات سلبية يهدد أمن المجتمع وحياة وممتلكات أفراده، وتسيء إلى صورة الدولة، وتشوه مظهرها الحضاري، نتيجة المخاطر التي ترتبط بالتسول، ومنها ارتكاب بعض الجرائم مثل السرقة، واستغلال أطفال ومرضى وذوي عاهات في التسول، وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

ودعا العقيد علي سالم إلى عدم الاستجابة لاستجداء المتسولين، أو التعامل معهم بمشاعر الشفقة والعطف على مظهرهم، ومساعدة أجهزة الشرطة بالإبلاغ الفوري عن أي متسول يتم رصده في أي مكان على مركز الاتصال (901) أو منصة عين الشرطة من خلال التطبيقات الذكية لشرطة دبي.

كما ودعا أفراد المجتمع بالمساهمة الإيجابية مع الأجهزة الأمنية في الحد من ظاهرة التسول، وذلك من خلال التبرع بأموال صدقاتهم إلى الهيئات والجمعيات الخيرية، حتى يضمنوا وصولها إلى مستحقيها من الفقراء والمحتاجين، وألا يكونوا سبباً في انتشار الجرائم التي يرتكبها المتسولون تحت غطاء التسول.

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