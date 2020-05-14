"زيرو 6" مول في الشارقة يعيد فتح أبوابه أمام المتسوقين

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أعلن "زيرو 6" مول في الشارقة، الوجهة المميزة للعائلات التي تبحث عن الترفيه ومتعة التسوق، عن فتح أبوابه للمتسوقين والزوار، بعد قرار دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، بإعادة فتح المراكز التجارية وصالونات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية والمطاعم والكافتيريات.



وأكد عيسى عطايا، مدير عام مجموعة ألف، المطور لــ "زيرو 6" مول في الشارقة، أن المول سيفتح أبوابه للمتسوقين والزوار، ضمن ساعات عمل محددة، تبدأ من الـ 12 ظهراً وحتى الـ 9 مساء، وبطاقة اشغال أقصاها 30% من إجمالي الطاقة الاستيعابية للزوار مع ضرورة مراعاة جميع التدابير الاحترازية، والإجراءات الوقائية للمحافظة على الصحة العامة، في إطار مكافحة تفشي وباء كورونا المستجد.



إغلاق مؤقت

وقال عطايا ان السوبرماركت وكافة المحلات استأنفت أعمالها، في حين ستبقى السينما، و"فيتنس فيرست"، وركن ألعاب الأطفال، مغلقة مؤقتاً، تنفيذاً للتعليمات الرسمية باستمرار إغلاق المصليات ودور السينما ومراكز الترفيه والأندية الرياضية.



وأشار مدير عام مجموعة "ألف"، بأنه تم وضع ملصقات على واجهة المتاجر المحلات وأرضيات المول، توضح عدد الزوار المسموح بهم داخل المتجر في نفس الوقت، بحسب مساحة المتجر، ووفقاً لقواعد التباعد الاجتماعي التي تضمن مسافة لا تقل عن مترين بين الأشخاص. ولفت إلى توفر مواقف السيارات الأرضية فقط، مع إغلاق المواقف الموجودة تحت الأرض.



ماسحات ضوئية

وأضاف بأنه سيتم تزويد الزوار على أبواب المول، بكمامات وقفازات، مع توفر ماسحات ضوئية على أبواب المول، لقياس حرارة الزوار، وإلزام جميع مرتادي المركز بالتقيد بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وفقاً للقرارات الصادرة من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والكوارث والازمات ، مبينا أن اعادة الافتتاح سوف تشمل تطبيق التدابير والشروط المحددة، كتعقيم المركز على مدار الساعة يومياً، وإلزام الجميع بضرورة ارتداء كمامات الوجه والقفازات، ووضع المعقمات عند مداخل المركز ونقاط خدمة المتعاملين، وتنظيم حملات توعية للموظفين حول الوقاية والحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



تعقيم

وقال ان خطة الافتتاح تتضمن وجود عمال النظافة في كل أنحاء المركز لتنفيذ عمليات التعقيم والتطهير المستمر لكافة المواقع داخل المراكز، من بينها دورات المياه والمصاعد والسلالم والأرضيات، مع ضرورة تخصيص مناطق التخزين بحيث تصبح سهلة التعقيم، واستخدام الأبواب الإلكترونية، التي تضمن تقليل استخدام الأيدي عند الدخول إلى المركز والمحال التجارية.

الجدير بالذكر أن مجموعة ألف قدمت دعم مالي لجميع التجار والمستثمرين المستأجرين في المول، بمبلغ يصل إلى عشرة ملايين درهم، كإعفاء من قيمة الإيجار السنوي للعام الجاري، بهدف مساعدتهم والتقليل من تداعيات انتشار فايروس كورونا (كوفيد-19).

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