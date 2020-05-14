دور العبادة في أبوظبي تشارك الدعاء بمختلف اللغات

المصدر: أبوظبي - البيان

دعت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، المواطنين والمقيمين للصلاة والصيام والدعاء من أجل الإنسانية اليوم 14 مايو الجاري، من أجل تجاوز جائحة «كورونا» المستجد، حيث أصدرت الدائرة تعميماً لجميع دور العبادة والجاليات للمشاركة في هذا الحدث العالمي.

وقال سلطان المطوع الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع: تزامناً مع مبادرة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية ندعو كل المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي للمشاركة معنا في الدعاء الموحد، حيث يواجه العالم خطراً يهدد حياة الكثير من البشر في جميع بقاع الأرض، ونحن نؤمن بأن التوجه والتضرع إلى الخالق هو سبيل النجاة، كما ندعو كل فرد في مكانه، وعلى حسب دينه أو معتقده أو مذهبه، من أجل أن يرفع الله هذا الوباء، وأن يغيثنا من هذا الابتلاء، وأن يلهم العلماء لاكتشاف دواء يقضي عليه، وأن ينقذ العالم من التبعات الصحية والاقتصادية والإنسانية جراء انتشار هذا الوباء.

وأضاف الظاهري: لقد حرصت الدائرة بالتنسيق والتواصل مع جميع دور العبادة والجاليات في إمارة أبوظبي، من أجل تعميم المشاركة في هذا الحدث العالمي، من منطلق روح التسامح الذي يمثل النموذج الأروع في التعايش السلمي وحب الإمارات لجميع شعوب العالم، رغم تنوع المعتقدات لكن يبقى الهدف الأسمى والأساسي واحداً، هو أن يحفظ العالم وينعم الجميع بالصحة والسلام.

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