الإمارات تعفي جميع المخالفين لقانون الإقامة من الغرامات المترتبة عليهم

المصدر: أبوظبي - وام

عقدت حكومة الإمارات أمس الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس «كورونا» المستجد في الدولة، تحدثت خلالها الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، عن مستجدات الوضع الصحي والحالات المرتبطة بمرض كوفيد19، إلى جانب العميد خميس الكعبي، المتحدث الرسمي من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والذي تحدث عن مستجدات الإجراءات في قطاع الهوية والجنسية.

وقال العميد الكعبي إنه بمكرمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أصدر مجلس الوزراء قراراً بإعفاء جميع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من كافة الغرامات المترتبة عليهم متى ما وقعت المخالفة قبل الأول من مارس لهذا العام سواء كانوا من حملة أذونات وتأشيرات الدخول أو كانوا من فئة المقيمين متى بادروا إلى مغادرة الدولة خلال فترة المهلة الممنوحة والممتدة اعتباراً من الثامن عشر من شهر مايو الجاري ولمدة ثلاثة أشهر، علماً بأن المكرمة تتضمن الإعفاء من كافة الغرامات المترتبة على المستفيد منها سواء تلك المرتبطة ببطاقة الهوية أو تصاريح العمل المنتهية.

إلى ذلك وصل إجمالي عدد فحوصات «كورونا» على مستوى الدولة حتى اليوم أكثر من مليون ونصف فحص، وبمقارنة بسيطة فإن نسبة الحالات المسجلة إلى إجمالي الفحوصات حتى اليوم يقدر بـ 1.3%.

وأوضح الكعبي أن توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تضمنها قرار مجلس الوزراء الموقر لن تحول دون عودة المستفيد منها إلى الدولة متى استوفى الشروط اللازمة لذلك، إذ إن الاستفادة من مهلة المغادرة لن تأتي مقرونة بأي إجراء إداري متعلق بحرمان الشخص المستفيد من المهلة من دخول الدولة مستقبلاً.

وأفاد العميد الكعبي بأن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ستعلن عن تفاصيل كافة الإجراءات وقنوات تقديم طلبات الاستفادة من المهلة المقررة خلال الفترة القادمة، فيما تحث الهيئة الاتحادية كافة الفئات المشمولة بالمكرمة إلى أهمية التقدم للاستفادة من فترة المهلة الممنوحة حتى لا يخضعوا بعد الأجل المحدد إلى الأحكام النافذة لقانون دخول وإقامة الأجانب وما قد يترتب عليه حرمانهم من دخول الدولة مستقبلاً.

وثمن الكعبي استجابة المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الهيئة وللدعوة التي أطلقتها خلال الفترة الماضية لاستخدام منصة خدماتها الذكية لإنجاز معاملات الجمهور والتي بلغت منذ إطلاق المبادرة ما يفوق المليون ونصف المليون معاملة، كما حث أفراد المجتمع على الاستمرار في اعتماد منصة الخدمات الذكية كقناة رئيسية في إنجاز معاملاتهم.

شفاء

بدورها أعلنت الدكتورة آمنة الضحاك خلال الإحاطة الإعلامية عن ارتفاع عدد حالات الشفاء في الدولة من فيروس «كورونا» إلى 6523 حالة، بعد تسجيل 511 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد وتعافيها التام، من أعراض المرض وتلقيها الرعاية الصحية اللازمة.

وأفادت الدكتورة آمنة بأن توسيع نطاق الفحوصات مستمر، حيث بلغ إجمالي عدد الفحوصات التي أجراها القطاع الصحي حتى اليوم 1,560,923 فحصاً على مستوى الدولة، فيما ذكرت الشامسي أنه ومع إجراء 34869 فحصاً جديداً تم الكشف عن 725 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يصل إجمالي عدد حالات الإصابة في الدولة 20386 حالة حتى الآن، وهذا العدد يشمل كافة الحالات التي تتلقى العلاج، وكذلك الحالات التي تماثلت للشفاء، والوفيات.

كما ذكرت الشامسي أنه لا تزال جهود كوادرنا في خط الدفاع الأول مستمرة، في إطار تكثيف وتوسيع الفحوصات على مستوى الدولة، حيث وصل إجمالي عدد الفحوصات على مستوى الدولة حتى اليوم أكثر من مليون ونصف فحص، وبمقارنة بسيطة فإن نسبة الحالات المسجلة إلى إجمالي الفحوصات حتى اليوم يقدر بـ 1.3%، وأكدت الدكتورة آمنة أن هذه النسبة وحجم الفحوصات تؤكد كفاءة وقوة النظام الصحي في الدولة وتبرز بنفس الوقت حجم وجهود العاملين في خط دفاعنا الأول، من أطباء وممرضين وكوادر إدارية ومتطوعين، ممن يعملون على مدار الساعة لضمان استمرارية هذه الفحوصات والتي تسهم بشكل كبير في الحد من انتشار الفيروس واحتوائه.

كما تم خلال الإحاطة الإعلان عن 3 حالات وفاة من جنسيات مختلفة، ليصل عدد الوفيات المسجلـة في الدولة 206 حالات، فيما تقدمت الدكتورة آمنة بخالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين وأسرهم، وتمنياتها لذويهم بالصبر والسلوان، ومع هذه الحالات يصبح عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) والتي ما زالت تتلقى العلاج 13,657حالة من جنسيات مختلفة.

من جانب آخر أوضحت الدكتورة آمنة الضحاك أنه وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، سيتم ابتداء من الأسبوع المقبل بدء الفحص المجاني لكافة المواطنين في دولة الإمارات في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها دولة الإمارات لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

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