سعود بن صقر يوجّه بتسهيل عودة أم بريطانية للدولة للقاء طفلها

المصدر: رأس الخيمة - وام

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، للجهات المعنية، تم تسهيل عودة أم من بريطانيا إلى الإمارات للقاء طفلها البالغ 7 سنوات، وذلك تأكيداً للدور الذي تقوم به دولة الإمارات كمنارة للخير والإنسانية.

وتعود تفاصيل القصة إلى أكثر من 50 يوماً عندما سافرت جيسيكا فيزجون إلى المملكة المتحدة لحضور جنازة والدها، ولكنها لم تستطع العودة منذ ذلك الحين نظراً لوجود قيود على السفر نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتعيش جيسيكا في رأس الخيمة مع زوجها ريتشارد وطفلهما آرشي البالغ من العمر 7 سنوات الذي يدرس في أكاديمية رأس الخيمة، وقد دفعه غياب والدته إلى كتابة رسالة خطية مرفقة ببعض الرسومات إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي يشرح فيها الحالة الصعبة التي يمر بها.

رسالة

وتضمنت الرسالة إشارة إلى لقاء آرشي وطلاب صفه بسموه خلال العام الماضي وإلى احتفاظه بذكرى جميلة ومميزة انطبعت في مخيلته أثناء هذا اللقاء تجاه صاحب السمو حاكم رأس الخيمة.

وقد قام صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي شخصياً بالرد على رسالة آرشي قائلاً إنه يتذكر لقاءه مع زملائه في الصف. وكتب سموه في رسالته: «عزيزي آرشي، شكراً لك على رسالتك اللطيفة، لقد استمتعت حقاً بقراءتها، كما أني أتذكر لقائي بك وبزملائك في المدرسة، لقد كان يوماً مميزاً بالفعل».

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