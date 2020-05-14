الشيخة فاطمة توجّه بتقديم وجبات إفطار في عدد من المدن العمالية

المصدر: أبوظبي - وام

وجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيس الفخري لهيئة الهلال الأحمر، بتقديم وجبات إفطار رمضانية إلى عدد من المواقع المختارة في المدن العمالية في إطار اهتمام وحرص سموها على توفير الاحتياجات الضرورية لموظفي الخدمات الأساسية وللمتأثرين من الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من فيروس كورونا ودعم ورعاية هذه الفئات.

وتتضمن المبادرة توزيع 14700 وجبة غذائية بشكل يومي على العديد من المدن العمالية من خلال فريق منظم وعبر إجراءات تضمن تقيد جميع المستفيدين بتدابير السلامة والوقائية.

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