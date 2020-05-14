الإمارات وكولومبيا تبحثان تعزيز العلاقات في العلوم المتقدمة

المصدر: دبي - البيان

اجتمعت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة، مع مابيل توريس وزيرة العلوم والابتكار في كولومبيا عبر الاتصال المرئي، بمشاركة سالم العويس سفير دولة الإمارات لدى كولومبيا.

واستعرضت معاليها خلال الاجتماع عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك في ظل أزمة جائحة (كوفيد 19) التي تواجه العالم حالياً، وتناولت في حديثها دور الأبحاث العلمية لإيجاد حلول للسيطرة على انتشار الفيروس وتوفير المعدات الطبية اللازمة مثل أجهزة التنفس الصناعي والإمدادات الطبية وغيرها من المواضيع.

من جهتها، أشادت الوزيرة الكولومبية بخبرة دولة الإمارات في مجال العلوم والذكاء الاصطناعي والابتكار ونموذجها الحكومي الذي يعتبر من النماذج الرائدة في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى النتائج الإيجابية التي حققتها حكومة دولة الإمارات في العديد من المجالات، حتى أصبحت مثالاً يحتذى به في العديد من دول العالم.

تعاون

وبحث الجانبان مجالات التعاون المشترك ومستجدات الأبحاث العلمية في مواجهة (كوفيد 19) في الإمارات وكولومبيا، وناقشا مقترح توقيع اتفاقية تعاون بين البلدين في مجال العلوم المتقدمة تهدف إلى تعزيز قطاع الطاقة المستدامة والأمن المائي وتبادل الخبرات في مجال البحث العلمي.

الجدير بالذكر، أن الاجتماع يأتي في إطار تدعيم العلاقات بين البلدين في مجال العلوم والابتكار وخطوة لعقد المزيد من الاجتماعات والحوارات بين الجانبين في المستقبل.

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