37160 عدد المواليد الجدد في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

بلغ عدد المواليد الجدد في إمارة أبوظبي خلال العام 2019.. 37 ألفاً و160 مولوداً: «19225» ذكراً و«17935» أنثى، وذلك وفقاً لتقرير الإحصاء السنوي 2020 الصادر أمس عن مركز الإحصاء - أبوظبي.

وأشار التقرير إلى أن معدل المواليد لإجمالي سكان الإمارة بلغ 14،5 لكل 1000 فرد، فيما ارتفع المعدل إلى 27،5 لكل 1000 فرد من المواطنين.

وأوضح التقرير أن النسبة الأكبر من المواليد الجدد تركزت في منطقة أبوظبي والتي سجلت 24150 مولوداً، وحلت منطقة العين بالمرتبة الثانية مسجلة 11765 مولوداً، فيما جاءت منطقة الظفرة بالمرتبة الثالثة مسجلة 1102 مولود.

وتطرق التقرير إلى عدد عقود الزواج الجديدة في الإمارة خلال عام 2019 والتي بلغت 5056 عقداً، وقد بلغ متوسط العمر عند الزواج 29،3 سنة للذكور و26،3 سنة للإناث.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز