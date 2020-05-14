مزوّدو الاتصالات في الإمارات يدعمون «10 ملايين وجبة»

المصدر: دبي - البيان

تساهم كل من مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» في دعم «حملة 10 ملايين وجبة» منذ الإعلان عنها قبيل شهر رمضان المبارك، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبرعاية كريمة من حرم سموه، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، لتوفير العون الغذائي للمحتاجين والعائلات المتعففة والفئات الأقل دخلاً والشرائح الأكثر تضرراً بتداعيات وباء «كورونا» المستجد.

ورافقت كل من «اتصالات» و«دو» حملة «10 ملايين وجبة» ومبادرة «أطول صندوق تبرعات في العالم» أيضاً.

وقال د. أحمد بن علي، النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في «مجموعة اتصالات»: «تفخر اتصالات بالنجاح الذي شهدته حملة 10 ملايين وجبة، ومبادرة أطول صندوق تبرعات في العالم. مؤكداً أن التكافل والتلاحم الاجتماعي الذي سطره مجتمع الإمارات مع هذه الحملة الخيرية يعكس حرص الجميع في الدولة على المساهمة الفاعلة في العمل الخيري والإنساني عملاً بقيم الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

من جانبه قال عبد الواحد جمعة، النائب التنفيذي للرئيس – الإعلام والاتصال في دو: «حريصون على مساندة كافة المبادرات الإنسانية التي تجسد العطاء والتكاتف، لأنها تعكس الركائز التي قامت عليها الإمارات».

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