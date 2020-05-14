«ساديا» تقدّم منتجات غذائية تعادل 100 ألف وجبة

المصدر: دبي - البيان

تعهدت شركة ساديا للمواد الغذائية بتقديم ما يعادل 100 ألف وجبة لدعم «حملة 10 ملايين وجبة»، الهادفة لتوفير الدعم الغذائي للأفراد والأسر المتعففة والفئات الأكثر تأثراً بتداعيات تفشي وباء «كورونا» المستجد (كوفيد 19) خلال شهر رمضان المبارك.

وتلقت الحملة، التي تنظمها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد 19، مجموعة متنوعة من المساهمات العينية عبر مركز الاتصال التابع لها وتدفقت عليها من قطاع خدمات الضيافة والمطاعم وسلاسل الوجبات السريعة الداعمة للحملة بالمساهمات المالية أو التبرعات العينية أو بصيغة قسائم شرائية مخصصة للمستحقين. وتهدف حملة «10 ملايين وجبة» إلى توفير شبكة تضامن مجتمعي وأمن غذائي خلال شهر رمضان المبارك للمحتاجين والأسر المتعففة والشرائح الأقل دخلاً، وذلك بصيغة وجبات الطعام أو الطرود الغذائية والتموينية يتم توصيلها لهم أينما كانوا داخل الدولة.

طرود غذائية

وتقدم «ساديا» 34 طناً من الدجاج المجمد بأنواعه وأصنافه المختلفة والذي تم إعداده وتوضيبه في مصنعها داخل الدولة، ليتم توصيله مباشرة لجهة إعداد وجبات الطعام التي يتعاون معها بنك الإمارات للطعام خلال «حملة 10 ملايين وجبة».

كما تقدم «ساديا» 3450 طرداً غذائياً يساوي كل منها 25 من المواد الضرورية التي سيتم إرسالها مباشرة إلى بنك الإمارات للطعام لدعم الحملة.

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