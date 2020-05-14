51 مركزاً صحياً ومستشفى تدعم «إسعاف دبي» لمواجهة «كوفيد 19»

المصدر: دبي - البيان

شارك 25 مستشفى خاصاً و26 مركزاً صحياً في دعم جهود مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف للحد من انتشار وباء فيروس «كورونا».

وقدمت هذه المستشفيات والمراكز 38 مركبة إسعافية، إضافة إلى 93 مسعفا و 109 سائقي إسعاف، وكانت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف قد عقدت اتفاقات مع مستشفيات القطاع الخاص تقضي بتزويدها بجميع الموارد الإسعافية وقت الطوارئ والأزمات، وتشمل هذه الموارد الكوادر البشرية والمركبات المجهزة بجميع المعدات الطبية، إضافة إلى أجهزة الاتصال كالشاشات والطابعات وتزويد المسعفين والأطباء بتقارير عن الموارد الإسعافية المتوفرة متضمنة جميع بيانات التواصل لتقوم المؤسسة بتحديثها في سجلاتها الداخلية.

التزام

وأكد خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أن هذه المبادرات تأتي في إطار الالتزام بمسؤولية القطاع الخاص تجاه وطننا الإمارات لدعم الجهود الكبيرة التي تقوم بها مختلف الأجهزة المعنية في الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية للمجتمع وجميع أفراده، والاستعداد لكافة السيناريوهات المحتملة من أجل ضمان سلامة وأمن كافة المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، فضلا عن التأكيد على الشراكة المتينة التي تجمع القطاعين الحكومي والخاص في التصدي لهذا التحدي الذي اجتاح العالم.

توجيهات

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحرص سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعته لتفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز التعاون والتنسيق بينهما، لتوفير الرعاية والاستجابة السريعة، ورفع الطاقة الخدمية للمؤسسة، وتعزيز قدرتها لتقديم العناية بالمرضى ووقاية المجتمع ومجابهة أخطار العدوى بفيروس كورونا.

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