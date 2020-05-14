تأهيل 12 طالباً للعمل بالدفاع المدني بدبي

دبي - شيرين فاروق

أكد العقيد سليمان عبد الكريم البلوشي، مدير إدارة الشؤون الفنية بالإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، أن الإدارة تشجع المواطنين الشباب للالتحاق بالعمل في ورشة الدفاع المدني التي حققت نجاحاً كبيراً في تصنيع وتجهيز معدات الدفاع المدني، ومنها معدات حصلت على إشادة عالمية وكانت الأولى من نوعها في العالم.

وقال لـ «البيان»: «إنه بالتعاون مع المدارس التطبيقية والفنية في الدولة تم اختيار 12 طالباً في المرحلة الثانوية لتأهيلهم للالتحاق بالعمل في الدفاع المدني، كما يتم تدريب ما يقارب من 30 طالباً تدريباً عملياً خلال الإجازة الصيفية ويتم اختيار أفضلهم ممن لديهم الرغبة والقدرات للعمل في ورشة الدفاع المدني».

وأضاف: «إن مجال الميكانيكا والفنيين يعاني من ضعف إقبال المواطنين مما دفع الإدارة إلى تقديم حوافز تشجيعية لهم، خاصة وأن هذا الأمر يحمل مستقبلاً واعداً، منوهاً إلى أن الإدارة وفرت كافة أساليب التدريب الجاذبة، كما وفرت دعماً مادياً لهؤلاء الشباب، لافتاً إلى أن الإدارة تحرص على تشجيع موظفيها بطرق عدة منها مادية ومنها معنوية، وهو ما جعل نسبة الرضا الوظيفي تتعدى 95% بنهاية العام الماضي».

وذكر أن الورشة المتنقلة تعتبر الأحدث في العالم وتستخدم في التدخل السريع، وكذلك تضم أحدث سيارات الدفاع المدني وسيارة إنقاذ ملحق بها سلالم بطول 54 متراً وتستخدم في الإنقاذ الى جانب الإطفاء.

وبين مدير إدارة الشؤون الفنية أنه لم تسجل خلال العام الماضي وحتى اليوم أي إصابات بين العاملين في الورشة داخل مواقع العمل أو في مواقع الحرائق، وذلك بفضل التدريب الكبير والحرفية التي يتمتع بها رجال الدفاع المدني، إضافة إلى توفير أعلى معايير الأمن والسلامة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز