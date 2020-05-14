إطلاق دليل حوكمة التعهيد على المستوى الاتحادي

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الدليل الاسترشادي لإجراءات حوكمة التعهيد في الحكومة الاتحادية، المعتمد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم «4/‏2» لسنة 2020، وعممته على كافة الوزارات والجهات الاتحادية والشركات المملوكة للحكومة الاتحادية الربحية منها وغير الربحية.

وقال الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية: «إن الدليل يشكل إطاراً استرشادياً عاماً يساعد في حوكمة عمليات تعهيد الخدمات على مستوى الحكومة الاتحادية، حيث يشمل كافة الوزارات والجهات الاتحادية، والشركات المملوكة للحكومة الاتحادية الربحية منها وغير الربحية وما يتم إنشاؤه منها مستقبلاً».

وأوضح: «أنه من شأن النظام أن يرتقي بمستوى جودة وكفاءة خدمات التعهيد في الحكومة الاتحادية؛ لتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز مستويات الإنتاجية والكفاءة والاستثمار الأمثل للموارد المالية المخصصة للتعهيد، وتطوير منظومة تقنية متكاملة توثق بيانات التعهيد في الحكومة الاتحادية لا سيما المالية والبشرية، وبناء مستويات أعلى من الشفافية الداعمة لاتخاذ القرار».

وأضاف: سيساعد الدليل الاسترشادي لإجراءات حوكمة التعهيد الوزارات والجهات الاتحادية على الارتقاء بجودة وكفاءة وموثوقية خدماتها التي يتم تعهيدها، وتطوير السياسات، والضوابط، والمعايير والمؤشرات الاسترشادية ذات العلاقة بحوكمة التعهيد في الحكومة الاتحادية، وتقليل نسبة المخاطر المرتبطة بالتعهيد في الحكومة الاتحادية وإدارتها بشكل احترافي، والاستفادة من التطورات التكنولوجية المتنامية في مجال التعهيد، ونقل المعرفة للموظفين في الجهات الحكومية الاتحادية».

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