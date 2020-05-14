إنجاز مشروع طرق داخلية في أبوظبي بـ 38.5 مليوناً

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت بلدية مدينة أبوظبي وشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» عن إنجازهما جميع أعمال مشروع الطرق الداخلية والبنية التحتية للقطاع 17 في الجنوب الغربي لمدينة خليفة - أبوظبي، مشيرتين إلى أنهما نفذتا المشروع بالتعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان بتكلفة بلغت 38.5 مليون درهم، وذلك على مساحة تقدر بـ 112.4 ألف متر مربع.

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أن المشروع يقع جغرافيا بجوار استاد الشيخ زايد للكريكت ومنتجع الفرسان الرياضي، حيث يخدم 44 قسيمة سكنية وقسيمة تجارية، وأخرى للاستخدام الحكومي (حديقة ترفيهية)، إضافة إلى قسيمة للهيئة العامة لشؤون الاسلامية والأوقاف، فضلاً عن 3 قسائم لمحطات توزيع الكهرباء الفرعية في مدينة خليفة حوض جنوب غرب 17. ومن جانبها أوضحت شركة مساندة أن أعمال المشروع تضمنت تنفيذ أعمال تحسين تربة بمساحة تقريبية قدرها 55000 متر مربع، إلى جانب تنفيذ طرق ومواقف جانبية بطول 2.4 كيلومتر، وإنشاء شبكة للصرف الصحي بطول 2.3 كيلومتر، وشبكة لصرف مياه الأمطار بطول 3 كيلومترات، وشبكة رئيسية لمياه الشرب بطول 3 كيلومترات، وتنفيذ شبكة اتصالات بطول 2.3 كيلومتر، وشبكة إنارة الشوارع بطول 2.6 كيلومتر.

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