«كهرباء دبي» توعّي «عن بُعد» باتفاقيات مستوى الخدمة

المصدر: دبي- البيان

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي جلسة توعية عن بُعد، عبر تطبيق «ويبيكس للاجتماعات» حول اتفاقيات مستوى الخدمة في الهيئة، لتعريف موظفيها بإطار عمل إدارة اتفاقيات مستوى الخدمة، وطرق صياغتها وإدارة أدائها، وسبل مراجعتها وتحسينها، إضافة إلى الإجابة عن أسئلة الموظفين، واقتراحاتهم في هذا المجال.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «تعمل الهيئة وفق كلمات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتركيز على سعادة المتعاملين وتمكينهم من تحقيق تجربة خدمات متميزة، محور أساسي للتطوير الحكومي. الجهات الحكومية الناجحة، هي تلك التي تحفز موظفيها على تقديم أفضل ما لديهم، وتعزز فيهم روح المبادرة الإيجابية، وتشجعهم على ابتكار خدمات ترضي الناس وتسعدهم.

وعلى ضوء التزامنا التام بتوجيهات القيادة الرشيدة لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس»كورونا«المستجد، وعمل أكثر من 6000 موظف في الهيئة عن بعد، ارتأت الهيئة تنظيم جلسات توعوية وبرامج تدريبية، عبر تقنيات الاجتماعات عن بعد، لضمان المحافظة على بيئة عمل مثالية محفزة على الإبداع والابتكار لجميع موظفينا، بما يتناسب مع أعلى المعايير العالمية، والانطلاق نحو المزيد من النجاح والتميز المؤسسي وتحقيق أهدافنا وخططنا الاستراتيجية.

وتحرص الهيئة على بناء قدرات كوادرنا، ونقل المعرفة ومشاركة الخبرات، بما يدعم جهودنا الرامية إلى صناعة واستشراف المستقبل، ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة، والاستفادة من التقنيات الإحلالية مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء والطباعة ثلاثية الأبعاد».

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