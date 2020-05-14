مجمع دبي للعلوم ينظم ندوة لتعزيز الصحة النفسية

المصدر: دبي - البيان

شاركت نخبة من الشخصيات الطبية وخبراء الصحة النفسية في ندوة «أدفانس هيلث» الإلكترونية التي نظمها مجمع دبي للعلوم بهدف استكشاف الاستراتيجيات التي تساعد على خفض مستويات القلق وتعزيز الصحة النفسية.

وأدار الندوة مروان عبد العزيز جناحي، مدير عام مجمع دبي للعلوم، ورئيس فريق عمل قطاع صناعة الأدوية والمعدات الطبية في استراتيجية دبي الصناعية 2030، وشارك بها كل من الدكتور عادل سجواني، طبيب العائلة وأحد أعضاء الفريق الوطني للتوعية بفيروس كورونا المستجد، والدكتور محمد طاهر، العضو المؤسس لجمعية الإمارات للصحة النفسية للأطفال واليافعين، وسارة راسمي، مدير عام مركز Thrive Wellbeing Centre، وماهر الحسان، نائب الرئيس والمدير العام لشركة BD MENA & Saudi.

واتفق المتحدثون الأربعة في ندوة «أدفانس هيلث: أهمية الصحة النفسية خلال وباء كوفيد 19»، إن الصحة النفسية ستصبح أكثر أهمية حالماً يتم القضاء على الفيروس وتعود الحياة إلى طبيعتها.

وقال مروان جناحي: أصبحت الصحة النفسية من أهم المجالات التي يتم التركيز عليها عالمياً بسبب ارتفاع مستويات القلق والضغوطات التي تواجهنا جميعاً. لذا فإن تبادل المعرفة والخبرات حول آليات التأقلم الفعالة لتحقيق توازن بين الحياة الشخصية والمهنية وتعزيز صحتنا سيضمن لنا توفر الأدوات اللازمة لإدارة الأثر النفسي لوباء «كوفيد 19» حالياً وفي عالم ما بعد «كورونا».

وأضاف: عيش حياة متوازنة ذات جودة عالية يسهم بتحقيق الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 ويعزز ريادة الإمارات في جودة الحياة عالمياً، وهو ما يعطي لموضوع الندوة أهميته.

وقد شهد الدكتور عادل سجواني بشكل مباشر الأثر النفسي للفيروس على أخصائيي الرعاية الصحية في خط الدفاع الأول، حيث نوّه إلى ضرورة عدم الاستهانة به. وقال: سوف ينتهي هذا الفيروس يوماً ما، لكن أحد الدروس المستفادة الواجب إدراكها هو أهمية الصحة النفسية لأن العاملين في الرعاية الصحية سيواجهون تحدياً كبيراً عقب القضاء على «كوفيد 19».

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