إنجاز 1902 مبنى في دبي بقيمة 8.5 مليارات درهم

المصدر: دبي - وائل نعيم

أظهرت إحصاءات صادرة عن مركز دبي للإحصاء، أن عدد المباني المنجزة في إمارة دبي خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ 1902 مبنى، بقيمة 8 مليارات و507 ملايين درهم. وتصدرت المباني متعددة الطوابق، القيم السوقية، بواقع 123 مبنى بقيمة 6 مليارات و464 مليون درهم، ثم الفلل الخاصة بقيمة 714 مليون درهم، وبلغ عددها 362 فيلا، وجاء بعدها المباني العامة، بقيمة 514 مليون درهم. وبلغ عددها 35 مبنى، ثم الفلل الاستثمارية، بقيمة 429 مليون درهم، وبلغ عددها 368 فيلا، وجاء بعدها المباني الصناعية، بقيمة 386 مليون درهم، وبلغ عددها 63 مبنى. ويذكر أن عدد المباني المنجزة في إمارة دبي خلال الربع الأول من العام الماضي، بلغ 1887 مبنى، بتكلفة إجمالية تبلغ 7 مليارات و248 مليون درهم.

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