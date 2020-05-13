7 % الإنشاء في مشروع «تجاري سكني» تعاونية أم القيوين

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

كشفت تعاونية أم القيوين، عن أن نسبة إنجاز مشروع تجاري سكني لتعاونية أم القيوين، بإدارة تعاونية الاتحاد في منطقة السلمة 3، في إمارة أم القيوين، بلغت 7 %، وتم تصميم وإنشاء المشروع، وفق أعلى المعايير المحلية والعالمية، ويأتي ذلك ضمن أهدافها لتنفيذ أفضل المشاريع بمواصفات عالمية، وبأقل التكاليف الممكنة، ويهدف المشروع الجديد، إلى توفير مخزون سلعي استراتيجي لإمارة أم القيوين، يصل إلى 3 شهور، ويأتي ذلك، في إطار دعم جهود الدولة في ملف الأمن الغذائي واستدامة الموارد، حيث تبلغ تكلفة المشروع، 46 مليون درهم، ومتوقع الانتهاء في مايو 2021.



وقال خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد: «تم الانتهاء من الأعمال التحضيرية وأعمال الحفر للمشروع، ومن المتوقع، بحسب البرنامج الزمني، استكمال الأعمال الإنشائية لهيكل المبنى في ديسمبر المقبل، وبحيث يتم الانتهاء من التنفيذ في شهر مايو من عام 2021، مضيفاً أنه وفرت التعاونية، بتغيير مقاول المشروع، 6 ملايين درهم من كلفة البناء، مع الاحتفاظ بالمواصفات القياسية ذاتها، وذلك تسهيلاً وتيسيراً لسير العمليات الإدارية، ما سينعكس إيجاباً على المساهمين، ويسهم في الاستفادة من الموارد المالية والفنية بالشكل السليم، حيث انخفضت تكلفة المشروع من 52 مليون درهم، إلى 46 مليون درهم، مع ضمان أفضل التصاميم والمواصفات والمعايير العالمية، وسيعمل وفق أحدث التقنيات الحديثة».



الأمن الغذائي



وأضاف: «نهدف من المشروع الجديد، إلى توفير مخزون سلعي استراتيجي لإمارة أم القيوين، يصل إلى 3 شهور، يأتي ذلك، في إطار دعم جهود الدولة في ملف الأمن الغذائي واستدامة الموارد، موضحاً أن المشروع سيسهم في رفع مستوى تجارة التجزئة الاستهلاكية في الإمارة، وبشائر خير لأفراد مجتمع إمارة أم القيوين، ولمساهمي تعاونية أم القيوين، لتوفيره العديد من السلع والمنتجات بأسعار تنافسية ومواصفات عالمية، حيث سيتيح المشروع تجربة تسوق فريدة من نوعها، وتعتبر الأولى في الإمارة».

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