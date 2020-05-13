افتتاح مستشفى ميداني بمنطقة رزين في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

افتتح اللواء مكتوم الشريفي، عضو لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، مستشفى ميدانياً بمنطقة رزين في أبوظبي.

وأوضح الشريفي أن المستشفى تم بناؤه خلال 9 أيام، ويتسع لـ200 سرير لخدمة المناطق الصناعية المجاورة، ويأتي ضمن جهود الدولة الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن المستشفى بُني على مساحة 4050 قدماً مربعة، ويبلغ عدد الطاقم الطبي فيه 130، منهم 50 طبيباً و80 ممرضاً.

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