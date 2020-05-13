29 رمضان إلى 3 شوال إجازة القطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن الفترة من 29 رمضان وحتى 3 شوال لعام 1441 ستكون إجازة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة بمناسبة عيد الفطر.

جاء ذلك في تعميم أصدره معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2017 بشأن تخويل مجلس الوزراء بعض الصلاحيات ولقرار مجلس الوزراء بشأن أجندة العطلات الرسمية المعتمدة لعامي 2019 و2020.



ورفع معاليه إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، أصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.



وهنأ معاليه حكومة وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة، سائلاً الله أن يعيدها على دولتنا بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والمجد.

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