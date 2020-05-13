«بيت الخير» تعجل زكاة الفطر وتوزع 500 سلة من اللحوم

المصدر: دبي - البيان

واصلت حملة «يُسَارِعونَ فِي الْخَيْرَاتِ» لجمعية بيت الخير، تنفيذ مشاريعها الرمضانية، بالتوازي مع مشاريعها الأخرى.

ووزعت الحملة، نحو 500 سلة وحصة غذائية من اللحوم الطاز جة، مستهدفة الأسر المتعففة والأكثر حاجة، ضمن مشروع «نُسُك»، أحد المشاريع التي يقدمها برنامج «فرحة» لإسعاد الأسر، والذي يضم صدقات الذبائح والعقائق والنذور.

وبلغ عدد الذبائح المتبرع بها حتى نهاية أبريل 124 ذبيحة، بقيمة إجمالية تصل إلى 70 ألف درهم، وتم ذبحها في مقاصب دبي، وفق أفضل الشروط الصحية والبيئية.



ويأتي هذا المشروع تعزيزاً لمشاريع برنامج «فرحة» الرمضانية، حيث وزعت «بيت الخير» المير الرمضاني على 19 ألفاً و200 أسرة مستهدفة، تستحق معونة المير، بمبلغ إجمالي بلغ 13.5 مليون درهم، وقدمت حتى الآن ما يزيد على مليوني وجبة كإفطار للصائمين من العمال المقيمين، ووجبات يومية للمرضى المحجورين بسبب الإصابة بفيروس «كورونا».



كما ستشرع الحملة بتوزيع زكاة الفطر على المستحقين المسجلين لديها، وذلك بعد الفتوى الشرعية التي صدرت عن دوائر الفتوى داخل الدولة، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، والقاضية بتعجيل إخراج زكاة الفطر هذا العام، بقيمة 20 درهماً للفرد الواحد، وتوزيعها نقداً فقط، نظراً للظروف الصحية الراهنة.

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