«دار البر» تدعم الطلبة المعسرين في جامعة عجمان بـ 2 مليون درهم

المصدر: عجمان - البيان

قدمت لجنة الأسر المتعففة التابعة لجمعية دار البر مساهمة سخية بقيمة مليوني درهم لصندوق ثامر سلمان للتكافل التعليمي التابع لجامعة عجمان، وذلك في إطار دعمها المتواصل لطلبة العلم المعسرين بالدولة.

وعبّر علي حسن العاصي رئيس لجنة الأسر المتعففة التابعة لجمعية دار البر، عن سعادته لتقديم الدعم لـ 156 طالباً وطالبة من المعسرين الدارسين في جامعة عجمان وبمبلغ 2061479 درهماً.



وتقدم الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، بالشكر والتقدير إلى لجنة الأسر المتعففة التابعة لجمعية دار البر قائلاً: «إن مساهمتكم الطيبة تُضاف إلى سجل الجمعية الزاخر بالعطاء والخير والاستثمار في فرص التعليم المتاحة للشباب».



ومن جانبه، أثنى عبد الله المزروعي، رئيس مجلس إدارة صندوق ثامر للتكافل التعليمي على الدعم اللامحدود الذي تقدمه لجنة الأسر المتعففة التابعة لجمعية دار البر لكافة شرائح المجتمع ومنهم طلبة العلم في الدولة. مضيفاً أن مساهمات الخيّرين في هذه الدولة المعطاءة هي امتداد لمسيرة زايد الخير التي لم ولن تَنضب.



وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الأسر المتعففة التابعة لجمعية دار البر دأبت منذ سنوات على دعم طلبة العلم المعسرين في الدولة ومنهم طلبة في جامعة عجمان. ويساهم هذا الدعم بمساعدة طلبة العلم على مواصلة مسيرتهم التعليمية والتغلب على ظروفهم المادية الصعبة.

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