انطلاق اختبارات أكاديمية شرطة دبي عن بعد

المصدر: دبي- البيان

انطلقت أمس الأول، في أكاديمية شرطة دبي، الاختبارات التحريرية الأولى من نوعها «عن بعد»، لطلبة الدراسات العليا، لبرامج دكتوراه الفلسفة في البحث الجنائي، والماجستير في القانون العام، والماجستير في العلوم الجنائية، للفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي 2019/2020.

وأكد العميد الدكتور غيث غانم السويدي مدير الأكاديمية، عمل لجان الاختبارات عن بعد، حيث جرى الاطمئنان على سير إجراءات اللجان بالصورة المثلى، والاستماع إلى ملاحظات واستفسارات الطلبة للإجابة عنها. ويذكر أن اختبارات طلبة الدراسات العليا عن بعد، في مختلف برامج الدكتوراه والماجستير في القانون وعلوم الشرطة، ستستمر حتى 17 مايو الجاري.

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