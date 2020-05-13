لقاء مع القضاة «عن بعد» في محاكم دبي بنظام الاتصال المرئي

المصدر: دبي - البيان

عقد طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، لقاء مفتوحاً مع القضاة عن بعد، بنظام الاتصال المرئي، تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، كوفيد 19، وحفاظاً على سلامتهم خلال الفترة الحالية.



حيث اطلع مدير عام محاكم دبي، خلال الاجتماع، على نتائج الأداء للمحاكم بمختلف مستوياتها خلال الفترة المنصرمة، وعلى الصعوبات والتحديات التي يواجهونها لمناقشتها، كما تم تبادل المعرفة بين القضاة، ومناقشة الأحكام والجلسات المرئية، ومناقشة خطة العمل ما بعد أزمة «كورونا»، وقال المنصوري: «نعيش اليوم في ظل هذه الأزمة، مرحلة استثنائية، وعلينا أن نتكاتف جميعاً لتحقيق متطلبات المرحلة الحالية الطارئة، ضماناً لاستمرارية وسهولة إجراءات التقاضي، وحفاظاً على حقوق المتقاضين، لنحقق بذلك رسالة ورؤية الدائرة «محاكم رائدة متميزة عالمياً»، من خلال تحقيق عدالة نافذة، تتسم بالدقة والسرعة، وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للمجتمع، من خلال العدالة والاستقلالية والشفافية والابتكار، والعمل بروح الفريق الواحد».



وقال إن عملية التقاضي وإدارة الأحكام عن بعد، تعتبر هذه الخطوة تتويجاً لسلسة من الإنجازات الرائدة، التي حققتها الدائرة في مجال تطوير الإجراءات القضائية، وأتمته إجراءات المحاكم، مؤكداً أن محاكم دبي، تعمل وفق خطة منهجية للتوافق مع رؤية حكومة دبي، في التحول نحو الخدمات الحكومية الذكية، والمساهمة على بناء مستقبل خالٍ من الورق في عام 2021.

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