المبدعة آمنة الحمادي تروي قصة شعار «يوم زايد للعمل الإنساني»

المصدر: دبي – نورا الأمير

تطل الشابة الإماراتية آمنة الحمادي مصممة شعار «يوم زايد للعمل الإنساني» الذي يصادف الـ19 من رمضان، لتروي حكايتها مع شعار بات يمثل هوية وطنية، وجسراً أممياً، ينقل قيم التسامح الإنساني والفعل الخيري في أرقى مشاهده.



آمنة خريجة هندسة الحاسوب، تعمل في وزارة تنمية المجتمع، منذ 14 عاماً، مصممة جرافيك في إدارة الاتصال الحكومي، حيث تميزت في مجال عملها وبمبادراتها وحبها للعمل، قبل أن تصبح أخصائي إعلام في الوزارة، وفي خضم مهامها التي كانت تقوم بها، تم تكليفها بمبادرة «يوم زايد للعمل الإنساني»، نظراً لاختصاص وزارة تنمية المجتمع، بالجوانب الاجتماعية والإنسانية في المقام الأول، وهنا ازدادت وتيرة إعمال العقل، وإبراز الموهبة، لعظمة الشخصية التي تتطلب شعاراً يليق بمكانتها ودورها القيادي الكبير.



وتقول آمنة الحمادي: «تربيت في منزلي على حب المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وحفظت من حكمه الكثير، حتى باتت تلك الحكم مشاعل تضيء طريقي نحو المستقبل».



وتتابع: استرشدت التصميم الذي يجب أن يكون عليه الشعار من أقوال الشيخ زايد: «إن الثروة الحقيقية هي العمل الجاد المخلص الذي يفيد الإنسان ومجتمعه، وإن العمل هو الخالد والباقي وهو الأساس في قيمة الإنسان والدولة».



وتبين الحمادي أن يوم زايد للعمل الإنساني يصادف في رمضان من كل عام، ما ألهمها ابتكار الشعار بتصميم يربط صورة الشيخ زايد بالعمل الإنساني «الهلال»، الذي يزخر بالزخارف الإسلامية بما يعبر عن الشهر الفضيل، فيما يبرز اللون الأخضر دلالة على العطاء غير المحدود، الذي كان يقدمه الشيخ زايد، إلى جانب شعار لفظي يحمل كلمتين تختزلان الولاء والعمل الإنساني وهما «حب ووفاء»، لزايد العطاء، حب لوالدنا زايد وتكريم لذكراه.



قيم



وتستطرد «إن قيم ومبادئ الأعمال الإنسانية العظيمة التي غرسها في أبنائه وشعبه لا تزال تتدفق عبر سواعد وعقول الإماراتيين، الذين يقدمون الكثير من الأعمال الخيرية الإنسانية على الصعيدين المحلي والعالمي، إيماناً من القيادة الرشيدة، وأبناء الشعب الإماراتي بأهمية العمل الإنساني في رفعة المجتمعات وازدهارها».

وتعد الشابة تصميمها لشعار يوم زايد للعمل الإنساني، تخليداً لهذا اليوم الذي يصادف يوم وفاته، ليكون يوماً للعطاء والخير الدائم، علامة مضيئة في مسيرتها العملية، كيف لا وهي من صممت شعاراً للقائد والأب المؤسس لدولة الاتحاد؟



مصدر إلهام



وتشكل حكاية آمنة الحمادي، مصدر إلهام للعديد من الشباب والشابات، في دولة تعرف كيف تبني قدرات أبنائها، وتستثمر في مواهبهم، حتى باتت حاضنة للمواهب والأفكار الريادية، ومصنعاً للعقول المبدعة، وفضاءً يرتقي بالبناء الإنساني.



وتشارك الحمادي في العديد من المسابقات في وزارة تنمية المجتمع، وفي المسابقات المحلية كمسابقة اكسبو 2020، ومبادرة «تواجدي» لوزارة الخارجية، وغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، فيما يتركز مجال عملها حالياً في الإشراف على الهوية المرئية لوزارة تنمية المجتمع وخاصة في مجال المطبوعات بكافة أنواعها، وكان لها دور في فوز الوزارة في فئة أفضل مجال في تقديم الخدمات، كما فازت الوزارة في وسام جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وتشارك الحمادي في العديد من المسابقات في وزارة تنمية المجتمع، وفي المسابقات المحلية كمسابقة اكسبو 2020، ومبادرة «تواجدي» لوزارة الخارجية، وغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، فيما يتركز مجال عملها حالياً في الإشراف على الهوية المرئية لوزارة تنمية المجتمع وخاصة في مجال المطبوعات بكافة أنواعها، وكان لها دور في فوز الوزارة في فئة أفضل مجال في تقديم الخدمات، كما فازت الوزارة في وسام جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

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