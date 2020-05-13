صرف المعاش لـ 780 متقاعداً في 20 مايو الجاري

المصدر: الشارقة - البيان

كشف صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، عن تقديم موعد صرف المعاش الشهري لـ 780 متقاعداً من المستحقين للمعاشات المحلية بحكومة الشارقة، في الـ 20 من شهر مايو الجاري، وذلك مع قرب حلول عيد الفطر السعيد، ولتمكين المتقاعدين من توفير كافة احتياجاتهم.

ورفع الصندوق جاهزيته الكاملة لإنجاز كافة الاعتمادات المالية، تمهيداً لصرفها لكافة المتقاعدين قبل دخول عيد الفطر.



وأكد محمد عبيد راشد الشامسي مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي أن: «هذا التوجه يأتي في إطار التزام الصندوق، وفق سياسته التي خطها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، في إيلاء الرعاية للمجتمع بصورة عامة، والأسرة بصورة خاصة، وتوفير كافة السبل لراحة المتقاعدين، واستقرار أسرهم، لا سيما خلال المناسبات الاجتماعية والأعياد».



وأوضح الشامسي أن كافة الإدارات والأقسام بالصندوق، رفعت جاهزيتها الإدارية والفنية، لتقديم موعد صرف معاش شهر مايو الجاري، قبل موعده بـ 10 أيام، في ظل البيئة الوظيفية التقنية، واستخدام أفضل البرامج، من خلال الكوادر الوطنية المؤهلة، والتي تتولى مهامها لإنجاز تلك الأعمال، لا سيما أن العمل يمضي بوتيرة متكاملة، عبر نظام العمل عن بعد، ليكون مخرج الأداء ذا جودة عالية ودقة متناهية.

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